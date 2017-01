Un camion ha travolto un gruppo di soldati a Gerusalemme, in Israele, provocando almeno quattro morti e dieci feriti nel quartiere Talpiot. L'attentatore è stato ucciso: si tratta del 28enne palestinese Fadi al-Qanbar . Le vittime sono tre donne e un uomo, tutti sui vent'anni. Hamas festeggia per il ritorno dell'Intifada. Il premier Netanyahu l'attentatore è un sostenitore dell'Isis.

Netanyahu: attentatore è sostenitore Isis - "Secondo tutti gli elementi raccolti finora l'autore dell'attentato di Gerusalemme è un sostenitore dello Stato Islamico". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu al termine di un sopralluogo al posto dell'attacco. "Sappiamo che c'è un filo comune di attentati e certamente può esserci un legame con la Francia e Berlino e adesso Gerusalemme. Noi combattiamo contro questo male e avremo il sopravvento".



Hamas plaude: "Avanti con l'Intifada" - Hamas da Gaza ha espresso il suo plauso per l'attacco. Il portavoce del movimento islamico Hazzem Qassem ha scritto sulla sua pagine Facebook che "le continue operazioni in Cisgiordania e a Gerusalemme est provano che l'Intifada di Gerusalemme non è un evento isolato, ma piuttosto una decisione del popolo palestinese di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall'occupazione israeliana".