Israele, ambasciata Usa resta a Tel Aviv per altri sei mesi

L'ambasciata americana in Israele non sarà spostata a Gerusalemme prima di sei mesi. Lo riportano fonti dell'amministrazione Usa, sottolineando come Donald Trump firmerà una proroga che lascerà la rappresentanza diplomatica almeno per un altro semestre a Tel Aviv. Intanto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che il presidente americano farà un annuncio su Gerusalemme mercoledì.