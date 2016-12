Israele: "Accordo con Turchia segna passo importante per economia"

"L'accordo tra Tel Aviv e Ankara avrà implicazioni immense per l'economia israeliana ed è un passo importante". Così il premier Benyamin Netanyahu a Roma, a margine del secondo incontro con il segretario di Stato Usa, John Kerry. Il capo della diplomazia statunitense si è congratulato con il premier per l'intesa con la Turchia, definita "positiva", ricordando anche il sostegno e l'impegno di Washington per il riavvicinamento tra i due Paesi.