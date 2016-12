Israele, 4 razzi lanciati da Siria

Quattro razzi sono caduti nel nord di Israele, lanciati dalla Siria. Lo ha annunciato il portavoce militare di Tel Aviv, precisando che per ora non si segnalano danni né vittime. La zona di provenienza sarebbe quella di Quneitra, controllata dall'esercito di Assad e non il Libano, come ha spiegato Andrea Tenenti, il portavoce dell'Unifil, la forza Onu nel sud del Paese.