Isole Fiji, in arrivo un ciclone

Le Isole Fiji hanno messo in guardia i loro abitanti contro l'arrivo di un potente ciclone di categoria 5 sull'arcipelago del Pacifico, dove sono stati annullati i voli internazionali e le autorità hanno decretato il coprifuoco. "Il nostro Paese fa fronte a una grande prova", ha dichiarato il primo ministro Voreqe Bainimarama in un discorso alla nazione. Noi dobbiamo essere solidali e aiutarci a vicenda. State in allerta e preparatevi", ha aggiunto.