Islanda, entra in vigore la legge sulla parità di stipendio tra uomo e donna

"È il momento giusto per fare qualcosa di radicale: i diritti umani sono diritti uguali per tutti", ha affermato il ministro dell'Uguaglianza e degli Affari sociali, Thorsteinn Viglundsson. Nel mese di ottobre, migliaia di donne in tutto il Paese avevano abbandonato il posto di lavoro alla stessa ora (le 2:38) per protestare contro la differenza di paga rispetto agli uomini.



L'Islanda non è nuova a misure che promuovono l'uguaglianza di genere, tanto che negli ultimi nove anni è stata al primo posto della lista dei Paesi più avanzati nella parità tra sessi stilata dal World Economic Forum.