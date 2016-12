Islanda, donne in sciopero: "Pagateci come gli uomini"

Stesso lavoro, ma paga diversa: è la disparità di trattamento a cui le lavoratrici islandesi hanno detto no, con uno sciopero che ha interessato tutto il Paese. L'agitazione ha avuto inizio alle 14:38 , orario simbolico a partire dal quale le donne, considerando la minor retribuzione, lavorano gratis. La manifestazione è caduta in occasione del Kvennafrì , giorno di riposo delle donne celebrato per la prima volta nel 1975.

Secondo un sondaggio Eurostat, infatti, le islandesi guadagnano in media il 17% in meno degli uomini. Nonostante ciò, l'Islanda è considerata il Paese con il minor divario fra generi, in base ai dati del Global Gender Gap Report 2015, stilato dal World Economic Forum. Nella stessa classifica, l'Italia si posiziona solo al 41esimo posto.



Non è la prima volta che le islandesi scendono in piazza. Dalla storicca protesta del 1975, le cittadine della piccola Nazione nordica hanno indetto agitazioni nel 1985, nel 2005 e nel 2010, ottenendo risultati significativi: nel 1980, Vigdìs Finnbogadòttir è stata nominata presidente della Repubblica, diventando così la prima donna presidente eletta democraticamente.