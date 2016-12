Islamici bosniaci bruciano bandiere serbe, Belgrado protesta

La Serbia ha protestato formalmente con la Bosnia-Erzegovina per dei video che mostrano due persone mascherate e armate che bruciano due bandiere nazionali serbe, da qualche parte in Bosnia. La nota di protesta è stata consegnata all'ambasciatore della Bosnia-Erzegovina a Belgrado, Lazar Mirkic. Il filmato, pubblicato sul sito web di YouTube, mostra due persone armate non identificate che bruciano due bandiere della Repubblica di Serbia sparando.