Islam, finisce il Ramadan: inizia la festa di Eid el Fitr

La festa di Eid el Fitr, che segna la fine del Ramadan, il mese del digiuno musulmano, è iniziata oggi, in base all'annuncio di sabato delle autorità religiose saudite. In un comunicato del governo reale, pubblicato dall'agenzia di stampa Spa, le autorità religiose hanno indicato che domenica è il primo giorno della festa del Fitr. La data viene stabilita in base al calendario lunare arabo. Emirati arabi uniti e Kuwait hanno fatto annunci simili.