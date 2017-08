Isis, video di minacce al Papa dalle Filippine: saremo a Roma

"Faremo vendetta", "saremo a Roma". Sono le frasi pronunciate da un estremista islamico filippino, in un video intitolato 'The Islamic State - Inside the Caliphate' girato a Marawi e diffuso dal sito pro-Isis al-Hayat Media Center. Nel filmato si vedono tra l'altro dei militanti dai tratti asiatici, alcuni con il volto coperto, distruggere statue che rappresentano santi, madonne e crocefissi, così come stracciare poster di Papa Francesco.