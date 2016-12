Isis, venti esecuzioni a Palmira

Venti soldati e miliziani filo-regime siriani sciiti e alawiti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco dall'Isis nell'anfiteatro del sito romano di Palmira, in Siria, conquistata dal Califfato. Come riferito dall'ong Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), le esecuzioni sono avvenute in pubblico.