Isis:vendicheremo musulmani Balcani

La minaccia dell'Isis incombe anche sui Balcani. Questa volta il Califfato ha preso di mira la penisola dell'Europa orientale: "Vendicheremo l'umiliazione subita dai musulmani in Kosovo, in Albania e in Macedonia", afferma in albanese il miliziano kosovaro Abu Muqatil, in un video. "Arriveremo con gli esplosivi, dovrete aver paura di camminare per le strade, di stare nei vostri uffici, di dormire nelle vostre case", ribadisce il jihadista.