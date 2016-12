Isis, Usa: rafforzare sostegno Iraq

Gli Usa intendono rafforzare il sostegno militare alle forze irachene contro l'Isis, in particolare per riconquistare Mosul, la seconda città più grande del Paese, nelle mani dei terroristi islamisti dal 2014. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Ashton Carter, che ha spiegato che Washington intende fornire un'assistenza analoga a quella per riprendere il controllo di Ramadi, ma "facendo di più".

Questo "sia in termini di volume sia di tipologia di attività militare", ad esempio anche sul fronte logistico. Al briefing ha partecipato anche il capo di Stato maggiore Usa, Joe Dunford.



Intanto gli iracheni hanno già fornito i loro piani di attacco a Mosul al generale Sean MacFarland, il comandante delle forze Usa in Iraq e in Siria, il quale sta lavorando con il comando centrale americano per sviluppare raccomandazioni perché l'intervento Usa renda più efficace l'offensiva di Baghdad.



Secondo il Washington Post, potrebbe essere suggerito di autorizzare le truppe Usa ad accompagnare le forze irachene più vicino alla linea del fronte e di utilizzare gli elicotteri Apache per sostenere le truppe di terra.