Isis, Usa preparano azione in Libia

Gli Stati Uniti stanno lavorando a piani militari per aprire in Libia il terzo fronte della lotta all'Isis. L'operazione verrà condotta insieme ad alleati europei tra cui Gran Bretagna, Francia e Italia. Lo rivela il New York Times in un editoriale, spiegando come il Pentagono stia già intensificando la raccolta di dati per avviare nelle prossime settimane "una campagna militare che dovrebbe basarsi su bombardamenti aerei".