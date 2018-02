Isis, Usa premono per processo foreign fighter in loro Paese

La sorte dei foreign fighter catturati in Siria e in Iraq sarà al centro del vertice dei ministri della Difesa dei Paesi della coalizione anti Isis, in programma a Roma martedì. Una questione ancora più urgente dopo la cattura di due britannici che avrebbero torturato e decapitato ostaggi occidentali: gli Usa non li vogliono a Guantanamo e premono perché siano processati nel loro Paese, mentre i leader britannici non vogliono che siano rimpatriati.