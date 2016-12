Isis, Usa condanna genocidio

La Camera americana ha dato il via libera alla risoluzione, non vincolante, che condanna le atrocità commesse dall'Isis come "genocidio". La misura è passata con 393 voti a favore e zero contrari e aumenta la pressione sull'amministrazione Obama, chiamata a decidere formalmente se le azioni dell'Isis sono "genocidio". La revisione del dossier per effettuare la scelta è ancora in corso, la decisione potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.