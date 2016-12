Isis, Usa a Turchia: fare di più

Il segretario americano alla Difesa, Ash Carter, lancia un appello alla Turchia chiedendole di fare di più nella lotta all'Isis. Carter ha quindi sottolineato che, sebbene Ankara abbia concesso il permesso di usare le sue basi per le missioni Usa, il governo turco deve impegnarsi maggiormente. In particolare, in quanto Paese confinante con Siria e Iraq, la Turchia dovrebbe fare di più per il controllo delle sue frontiere.