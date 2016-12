Isis, un ex ostaggio confessa: "I miei rapitori parlavano tedesco"

18:52 - Sono stati mesi terribili quelli vissuti da Bozan. Il giovane, rapito vicino alla città di Kobane (una delle principali località in cui si sta svolgendo la guerriglia), è stato quattro mesi e mezzo nelle mani dei miliziani che, stando a quanto racconta il ragazzo, parlavano addirittura tedesco.

Il racconto - Bozan era stato rapito ad Aleppo, città settentrionale della Siria. Al termine di questa difficile esperienza, ha avuto il coraggio di parlare, raccontando la sua esperienza alla Bild: "Non ho parole per descrivere la mia storia: i rapitori si comportavano come animali ma in realtà, secondo il loro punto di vista, lo eravamo noi. Ci hanno fatto vedere immagini cruente, di vere e proprie esecuzioni; le vite umane per loro non valgono nulla".



"I miei rapitori - prosegue - erano di alta statura e fra di loro parlavano soprattutto in tedesco. Avevano imparato a parlare anche arabo, ma non ho dubbi: il più delle volte si esprimevano in tedesco".