Isis, ultimatum di 24 ore per i due rapiti Nuovo video con l'ostaggio giapponese

13:07 - L'Isis ha dato un ultimatum di 24 ore per Kenji Goto Jogo, il secondo ostaggio giapponese, e per il pilota giordano Muadh Kasasibah, rapito a dicembre. I terroristi chiedono in cambio la liberazione di una prigioniera, attualmente in carcere in Giordania. Lo rende noto la direttrice del Site, Rita Katz. In un nuovo video online, Jogo dichiara: "Per favore non lasciateci morire. La palla è adesso in mano al tribunale giordano".

Sempre secondo quanto riferisce Katz il giapponese, che nel video mostra una foto di Muadh Kasasibah, cerca di mettere pressione sul governo di Amman dicendo: "A me restano soltanto 24 ore di vita e al pilota anche meno".



Media Tokyo: "La Giordania sta prendendo contatti" - Il governo giordano "sta contattando" lo Stato islamico per assicurare il rilascio del suo pilota, dice l'emittente giapponese Nhk citando fonti del governo di Tokyo: Amman , dice,"sta prendendo contatti con grande cautela attraverso vari canali per non mettere a rischio la vita del pilota, e coopera con il Giappone per la liberazione dell'altro ostaggio".