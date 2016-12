Isis, Ue: "La Libia può diventare nuova base per attacchi"

"La Libia potrebbe diventare il luogo per l'Isis da cui pianificare gli attacchi per l'Europa". E' l'allarme lanciato dal coordinatore Ue anti-terrorismo, Gilles de Kerchove, in un'audizione al Parlamento europeo. Migliaia di combattenti che torneranno dalla Siria potrebbero voler andare "in altri punti caldi come il Paese nordafricano o venire in Europa", ha spiegato.