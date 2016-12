Isis, tv siriana: 300 lavoratori rapiti vicino a Damasco: si ignora la loro sorte

Altre fonti, fra cui l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus), si limitano a dire che i contatti sono stati interrotti con gli operai, quantificati in alcune "decine".



I 300 lavoratori che si teme siano nelle mani dell'Isis, si trovavano nella fabbrica di cemento Al Badia, vicino a Dumair, una cittadina circa 50 chilometri a nord-est di Damasco, sulla strada che conduce a Palmira, da dove i miliziani dello Stato islamico sono stati scacciati pochi giorni fa da un'offensiva dell'esercito governativo. Da due giorni i jihadisti hanno lanciato un attacco nella regione di Dumair, nel tentativo di conquistare una base aerea e una centrale elettrica, senza riuscirvi.



In questo quadro l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, continua a lavorare per cercare una soluzione al conflitto, e oggi ha annunciato la ripresa dei negoziati tra governo e opposizioni il 13 aprile a Ginevra, due giorni dopo la data inizialmente prevista. Ma nell'attesa de Mistura, che ieri e' stato a Mosca, continuerà i colloqui preparatori con una missione a Damasco e una in Iran, Paese che sostiene il presidente Bashar al Assad, nella speranza di poter finalmente affrontare nella imminente tornata il vero scoglio per una soluzione negoziata: "L'inizio concreto e reale della transizione politica", come si e' egli stesso espresso.