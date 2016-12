14:50 - Il premier turco Erdogan evoca la possibilità di utilizzare truppe turche per contribuire a istituire una "zona di sicurezza" in Siria per i profughi in fuga dall'Isis. L'ipotesi, dice, potrebbe essere realizzato se ci fosse un accordo internazionale. Al quotidiano Hurriyet, il presidente turco dice che sono in corso negoziati per stabilire quali Paesi potrebbero partecipare all'operazione.