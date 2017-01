Isis, tunisino espulso da Italia: custodia cautelare in carcere

Ben Dhiab Nasreddine, il tunisino residente nel Bresciano espulso dall'Italia il 29 dicembre scorso, accusato di fare propaganda in rete in nome dell'Isis, è stato raggiunto in carcere da un'ordinanza di custodia cautelare per far parte di un'organizzazione terroristica finalizzata a compiere attentati contro obiettivi sensibili in Tunisia per le feste di fine anno, Lo ha reso noto il portavoce del polo giudiziario antiterrorismo di Tunisi.