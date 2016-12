Isis, smantellata una rete a Bruxelles Dieci arresti, sequestrati pc e telefoni

Dieci persone sono state arrestate a Bruxelles in una serie di operazioni finalizzate a smantellare una rete di reclutamento dell'Isis. Lo riferisce l'ufficio del procuratore federale in una nota, precisando che sono state lanciate nove incursioni in quattro quartieri, tra cui Molenbeek, il quartiere scelto da molti estremisti come "rifugio".