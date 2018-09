Isis, Site: dalla Libia arriva un nuovo pericolo per tutta l'Europa

"La Libia è senza dubbio il nuovo pericolo per l'Europa". Lo afferma Rita Katz - direttrice del Site, il gruppo che monitora il radicalismo islamico sul web. "L'anno scorso - ha precisato - l'Isis non esisteva più in Libia, aveva zero operazioni suicide. Quest'anno ce ne sono già state una dozzina in tutta il Paese". Katz ha aggiunto che "alcuni dei combattenti di Iraq e Siria sono stati in grado di tornare".