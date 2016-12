Isis,sindaco Nyc:non abbiamo paura

"Alimentare la paura è l'obiettivo dei terroristi, ma non ci faremo intimidire". Così il sindaco di New York, Bill de Blasio, dopo la diffusione di un video dell'Isis in cui si minaccia la città. La polizia ha confermato che il filmato risale ad aprile "ma il messaggio è che New York rimane un obiettivo dei terroristi". "Tutte le precauzioni sono state prese - ha detto de Blasio -. I newyorkesi non vivranno nella paura".