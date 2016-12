Isis, rivendicato l'attacco a una stazione di polizia vicino Mosca

Lo Stato islamico ha rivendicato, con un messaggio diffuso dall'agenzia Amaq, l'attacco condotto mercoledì da "due combattenti" armati di pistole e accette in una stazione di polizia stradale a Sholkovo, vicino Mosca. I due terroristi furono poi uccisi dagli agenti. Lo riferisce via Twitter il Site, notando che si tratta della prima rivendicazione dell'Isis di un attacco in Russia. Il messaggio è accompagnato da un video dei due aggressori.