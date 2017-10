Isis, reclutatrice inglese uccisa in un bombardamento dei droni Usa in Siria

La reclutatrice dell’Isis Sally-Anne Jones è stato uccisa in un bombardamento dei droni statunitensi a giugno in Siria. La donna, originaria dell’Inghilterra sud-orientale , è entrata a far parte del cosiddetto Stato Islamico dopo la conversione all'Islam e il viaggio verso la Siria nel 2013. Nel bombardamento sarebbe rimasto ucciso anche il figlio della donna, mentre l'marito, Junaid Hussain, è morto nello stesso modo nel 2015.

Il ruolo - La 48enne, ex musicista punk, ha servito la causa del Califfato facendo propaganda sui social media, inviando minacce ai Cristiani e adescando ragazze occidentali che partissero per l’Iraq. Inoltre, incoraggia i lupi solitari a colpire in Gran Bretagna e forniva loro le istruzioni per fabbricare bombe fai-da-te. Non ci sono state reazioni alla morte da parte dello Stato Islamico, ma questo è un elemento normale.