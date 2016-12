Isis, rapporto Ue: rientrati in Europa circa 1.500 foreign fighter

Circa un terzo dei 5mila foreign fighter europei che si stima siano andati a combattere in Siria e in Iraq nelle file dello Stato islamico è rientrato in Europa e alcuni di loro potrebbero aver ricevuto l'ordine di mettere a segno attacchi. E' quanto si legge in un rapporto dell'Ue, visionato dalla France Presse, che sarà presentato venerdì ai ministri dell'Interno europei a Bruxelles.