Isis, Rachid Kassim minaccia Hollande | Il regista degli ultimi attentati in Francia: "Colpiremo più duramente"

Quando era un rapper cantava "Io sono un terrorista" - Ex animatore, rapper (cantava fra l'altro "Io sono un terrorista") Rachid Kassim, padre di tre figli, è nel mirino dei servizi francesi. Lo hanno ormai individuato come il mandante e il motivatore della maggior parte degli ultimi attentati, da Nizza all'uccisione del prete a Rouen, dall'assassinio di una coppia di poliziotti a Magnanville a giugno, fino al commando di donne che ha lasciato bombole di gas nell'auto parcheggiata a Notre Dame.



Fuggito nel 2012, usa Telegram per mandare i suoi messaggi - Kassim è alla macchia dopo essere partito nel 2012 per la Siria. Dal 2015, attraverso i social network, esorta i jihadisti in Francia a passare all'azione, dà istruzioni e mette in contatto le cellule terroristiche. E lo fa soprattutto con Telegram, il servizio codificato di posta internet preferito dai terroristi perché il più "blindato".