Isis, Putin: no truppe in Siria

"La Russia non parteciperà a eventuali operazioni di truppe in Siria. Almeno non ne abbiamo intenzione in questo momento". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, alla trasmissione "60 Minutes" della Cbs. "Ma - ha proseguito Putin - stiamo considerando di intensificare il dialogo sia con Assad che con i nostri partner negli altri Paesi". Il presidente russo incontrerà oggi il presidente americano Barack Obama.