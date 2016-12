L'Isis ha pubblicato un video in cui il 17enne afghano che ha ferito cinque passeggeri in un treno in Germania, minaccia di fare attacchi nel Paese. "Farò un attentato suicida in Germania", dice il giovane terrorista. "Vi combatterò fino a quando il sangue mi scorrerà nelle vene", è la minaccia contenuta nella registrazione.

Riyad "soldato del Califfato" - Il filmato, che dura 20 secondi ed è stato rilanciato da Site, è intitolato "Germania: video del soldato dello Stato islamico Muhammad Riyad che ha compiuto l'attacco di Wurzburg". Nel video Riyad si identifica come un "soldato del Califfato" e minaccia ulteriori attacchi da parte dell'Isis "in ogni villaggio, città e aeroporto".



Polizia: "17enne voleva vendicare amico morto in Afghanistan" - L'aggressore afghano in Germania "sabato scorso aveva saputo che un suo amico era stato ucciso in Afghanistan". Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Secondo il magistrato Erik Ohlenschlager, il 17enne voleva vendicare l'amico con gli "infedeli" che avevano fatto soffrire il suo amico. Da qui la decisione di "prendere il treno e uccidere sconosciuti innocenti".



Video Isis ritenuto autentico - "Le verifiche sono ancora in corso ma i funzionari dei servizi ritengono che il video sia autentico". Lo ha detto alla tv pubblica Zdf il ministro alla Cancelleria Peter Altmeier, che è anche il coordinatore per conto del governo dei servizi di sicurezza tedeschi.