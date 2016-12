Isis, primo raid iracheno con F-16

L'aviazione irachena ha usato per la prima volta gli F-16 comprati dagli Stati Uniti attaccando i jihadisti dell'Isis. Lo afferma il portavoce del Pentagono, Peter Cook, lodando l'Iraq per quello che definisce "il suo utilizzo riuscito di questo aereo all'avanguardia" nella campagna per sconfiggere lo Stato Islamico.L'Iraq ha ricevuto i primi quattro F-16 in luglio, e ne attende altri.