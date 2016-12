16:32 - I jet britannici hanno compiuto il primo raid in Iraq. Lo riferisce l'agenzia irachena Nina, che afferma, citando fonti mediche locali, che nove jihadisti dello Stato islamico sono rimasti uccisi nell'attacco nel villaggio di Sada, a nord di Mosul. Tre giorni fa il Parlamento di Londra aveva autorizzato il via alle operazioni in Iraq, ma non sulla Siria.