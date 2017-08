Isis, prese a Mosul 5 jihadiste tedesche: c'è anche una teenager

In un'operazione militare dei soldati iracheni, a Mosul, sarebbero state arrestate cinque donne dell'Isis, provenienti dalla Germania. Lo riporta Die Welt online. Secondo il giornale, fra le militanti c'è anche una teenager, e le autorità della sicurezza tedesca stanno verificando se si tratti di Linda W., una sedicenne partita dalla Sassonia alla volta di Istanbul per andare in Siria e unirsi ai terroristi islamici.