Isis, Pentagono: sostegno intelligence Usa a Iraq per raid in Siria

Gli Stati Uniti hanno fornito supporto di intelligence all'Iraq per i raid aerei condotti in territorio siriano, in risposta ai recenti attentati avvenuti a Baghdad. Lo fa sapere il portavoce del Pentagono, il capitano Jeff Davis, confermando che gli Usa "hanno sostenuto con informazioni" i raid ordinati dal primo ministro Haider al-Abbadi su postazioni dell'Isis in Siria.