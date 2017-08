Isis, Pentagono: "Non abbiamo prove sulla morte di al-Baghdadi"

Il capo del Pentagono James Mattis ha affermato che gli Stati Uniti non hanno le prove per confermare con certezza che il leader dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi sia morto. "Se lo sapessimo lo diremmo. Al momento non posso né confermare né smentire", ha detto Mattis. "Il nostro approccio - ha aggiunto - è che supponiamo sia vivo fino a quando non viene provato il contrario. E, al momento, non possiamo provare il contrario".