Isis, paura per le sorti del pilota giordano Ammam: pronti a scambio con terrorista

15:33 - La Giordania, il giorno dopo la diffusione di un video con la decapitazione dell'ostaggio giapponese, ha rinnovato l'offerta di scambiare la terrorista di Al Qaeda Sajida al Rishawi per il pilota di caccia tenuto prigioniero dall'Isis. "Siamo pronti per il rilascio", ha detto il portavoce Mohammed al Moman. Il governo giordano, ha aggiunto, sta lavorando per accertarsi che Muath al Kaseasbeh sia "ancora vivo e assicurare la sua liberazione".

Le sorti del pilota giordano, il tenente Muath al-Kaseasbeh, e del giornalista giapponese Kenji Goto, erano sempre state legate finora. Il video con la decapitazione di Goto, diffuso ieri, non ha però fatto accenno al pilota, sollevando timori per la sua vita. La Giordania aveva offerto uno scambio tra la terrorista al-Rishawi ed il pilota già la settimana scorsa, senza però ricevere alcuna risposta dal gruppo jihadista che lo teneva in ostaggio.