14:28 - I due tedeschi rapiti nelle Filippine dai terroristi islamici dell'Isis hanno lanciato un appello al governo di Berlino, perché faccia ogni sforzo per liberarli. "Spero che il mio governo faccia tutto ciò che è in suo potere per ottenere la mia libertà", ha detto uno degli ostaggi, che si è qualificato come medico, alla radio Zamboanga City. Lo riporta la Bild.