01:04 - Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon ha invitato "tutte le parti a impegnarsi per evitare un massacro di civili a Kobane". A margine della conferenza dei donatori per Gaza a Il Cairo, il leader delle Nazioni Unite ha ribadito la sua "profonda preoccupazione per la situazione dentro e intorno alla città", avvertendo: "Migliaia di vite sono a rischio per gli attacchi Isis".