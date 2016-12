Isis, Onu: ipotesi azione militare

Sul tavolo del Consiglio di Sicurezza dell'Onu non si esclude nessuna opzione per rispondere agli attentati di Parigi, inclusa una possibile azione militare contro l'Isis. Fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro rivelano inoltre che l'inviato speciale dell'Onu, Staffan de Mistura, "è ottimista sul raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco in Siria e sta facendo molta pressione per raggiungerlo".