Isis, Onu: 78mila civili intrappolati in una città del nord Iraq

Fino a 78mila civili potrebbero essere intrappolati a Hawija, nel nord dell'Iraq, uno degli ultimi baluardi dell'Isis. Lo rende noto l'Onu, richiamando tutte le parti in conflitto a compiere ogni sforzo per cercare di rispettare la sicurezza della popolazione. Le forze governative irachene infatti stanno cercando di riconquistare il centro, con un'offensiva iniziata il 21 settembre. Già 20mila abitanti sono fuggiti, ma si teme per gli altri civili.