Isis, oltre 2mila combattenti russi

"Più di 2mila combattenti russi e delle ex repubbliche sovietiche sono in Siria con il pericolo che possano tornare in patria. Invece di aspettare che lo facciano, aiutiamo Assad a combatterli in territorio siriano". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, alla trasmissione "60 Minutes" della Cbs. "Questo - ha spiegato Putin - è il motivo principale che incoraggia e ci spinge a dare assistenza ad Assad".