Isis, Oim: "Più di 200mila i civili sfollati da Mosul"

Il numero totale di civili sfollati da Mosul è cresciuto drasticamente negli ultimi giorni, superando quota 200mila. Lo ha fatto sapere l'Organizzazione per le migrazioni (Oim), dicendo che a migliaia sono in fuga dai combattimenti tra le forze irachene sostenute dagli Usa e i militanti dell'Isis. Al 26 febbraio le persone fuggite da Mosul erano 164mila, mentre oggi sono 206mila. E i campi di accoglienza per gli sfollati sono quasi saturi.