Isis,Obama: Usa non pagano riscatti

01:28 - Barack Obama ha ribadito che gli Stati Uniti non pagano riscatti richiesti per cittadini tenuti in ostaggio da terroristi. "E' un punto fermo la nostra politica di non pagare riscatti con organizzazioni come l'Isis", ha detto in un'intervista a BuzzFeed News diffusa poche ore dopo la conferma della morte di Kayla Jean Mueller. "La ragione è che, una volta che cominciassimo a farlo renderemmo gli americani ancor di più un bersaglio di futuri rapimenti".

