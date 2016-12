Isis, Obama parla con Erdogan

Il presidente americano Barack Obama ha parlato al telefono con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro del colloquio la "lotta comune all'Isis e degli sforzi comuni per portare sicurezza e stabilità in Iraq e una soluzione politica in Siria". La Casa Bianca ha fatto sapere che Obama ha anche condannato l'attentato terroristico del 20 luglio a Suruc e quello del 22 a Ceylampinar, rivendicato dal Pkk.