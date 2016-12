Isis, Obama: Nucleare in mano ai terroristi è la minaccia più grande

"Per via di Putin fatto meno con la Russia" - Obama parla di "progressi significativi" per fermare la proliferazione delle armi atomiche e per mettere in sicurezza molti siti nucleari. "Ma serve un'ulteriore riduzione degli arsenali", prosegue. Molta responsabilità in questo Obama la attribuisce al presidente russo Vladmir Putin, tra l'altro il grande assente al vertice cui hanno partecipato oltre 50 leader mondiali. "Perché Putin è andato al potere, o è tornato al suo incarico da presidente, per via della sua visione nell'enfatizzare la potenza militare invece dello sviluppo all'interno della Russia e della diversificazione dell'economia, non abbiamo visto il tipo di progresso che avrei sperato di conseguire con la Russia. La buona notizia è che le possibilità di progresso restano".



"Accordo con l'Iran non è perfetto, ma è un inizio" - Rispetto al 2009 inoltre, oggi esiste un accordo con l'Iran sul suo programma nucleare. Un accordo che non è perfetto, ripete più volte anche Obama. Ma che, ancora una volta, è un inizio. Come dimostra l'appello che il presidente Usa, sollecitato dai media, lancia a Teheran: "L'Iran ha seguito la lettera dell'accordo sul nucleare, ma lo spirito dell'intesa richiede anche la capacita' di inviare un segnale preciso alla comunità internazionale, quello che non si perseguono azioni provocatorie".



"Turchia, resta il nodo libertà di stampa" - Di messaggi poi Obama ne scandisce più d'uno: al presidente turco Tayyp Erdogan ricorda di essere "in difficoltà rispetto a certe tendenze" nel Paese. "Non c'è dubbio - afferma - che Erdogan è stato eletto più volte attraverso un processo democratico, credo però che il corso preso rispetto alla stampa potrebbe portare la Turchia su una strada problematica".



"Trump sa poco di nucleare e politica estera" - Fino a parlare agli americani, che voteranno nelle restanti primarie e nelle presidenziali: le proposte di Donald Trump "dimostrano come sappia davvero poco sulla politica estera e sulla politica nucleare", dice senza mezzi termini in risposta alle affermazioni del tycoon che vorrebbe un arsenale nucleare in Giappone e Corea del Sud e non esclude l'uso di armi nucleari in Siria e Iraq contro l'Isis. "La gente presta attenzione alle elezioni americane. Quello che noi facciamo è importante per il resto del mondo. Perfino quei paesi abituati ad atmosfere carnevalesche in politica vogliono sobrietà e chiarezza".