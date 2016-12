Isis, Obama non pensa a una soluzione militare in Siria

Nonostante le pressioni, il presidente americano continua a dire di "no" a una soluzione militare in Siria. Lo afferma Jennifer Friedman, portavoce della Casa Bianca, sottolineando che Barack Obama è concentrato sulla minaccia posta dall'Isis ma non pensa di mandare truppe in Medio Oriente. Le parole di Washington sembrano una risposta alle critiche lanciate da 51 diplomatici americani sulla strategia del presidente.