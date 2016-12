Isis, Obama: è un errore per Usa o Gb inviare le truppe in Siria

Barack Obama ha escluso il dispiegamento di forze di terra statunitensi in Siria perché "gli sforzi militari da soli non possono risolvere i problemi del Paese". "Sarebbe un errore per gli Stati Uniti o la Gran Bretagna inviare truppe di terra e rovesciare il regime di Assad", ha sottolineato ancora una volta il presidente americano in un'intervista alla Bbc.