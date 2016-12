Isis, nuovo video shock: donna lapidata dal padre per adulterio

Nuovo video shock diffuso dai terroristi dell'Isis. Le immagini mostrano la lapidazione di una donna accusata di adulterio. All'esecuzione, che sarebbe avvenuta in una data imprecisata a est di Hama, nella Siria centrale, avrebbe preso parte anche il padre della vittima. L'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus) sottolinea di non essere in grado di confermare l'episodio.